مستشار : الكتل الشيعية سرقت أكثر من 1000 مليار دولار والآن تعادي الكرد

المستقلة /-هاجم مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السياسيين الشيعية على خلفية أزمة الموازنة الخاصة بإقليم كردستان ، مؤكدا انها سرقت منذ توليها السلطة أكثر من 1000 مليار دولار والآن هي تعادي الكرد .

وقال حيدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الكتل الشيعية ليست لديها أي مشاريع تصب في مصلحة العراق لأنهم ليسوا رجالات دولة”.

وأضاف أن “الكتل الشيعية سرقت منذ توليها السلطة أكثر من 1000 مليار دولار والآن هي تعادي الكرد”.