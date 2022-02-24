مستشار الأمن الوطني: دماء العراقيين اختلطت جميعها في الدفاع عن العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ، إن دماء العراقيين اختلطت جميعها في الدفاع عن العراق والقضاء على الإرهاب ، مشددا في الوقت نفسه على القيادات السياسية أن تتفق وتتفاهم فيما بينها، لإنهاء المشكلات وتقديم الخدمة للشعب العراقي .

وقال الاعرجي عند مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب الذي تقيمه العتبة الحسينية المقدسة تحت شعار ( القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي ) إن “إقامة المؤتمر الأول للحد من التطرف والإرهاب بعد سنوات من النصر على داعش وفي مكان مقدس بحضرة الإمام الحسين (عليه السلام)، هي خطوة كبيرة ومباركة “.

وأضاف إن “الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب، من خلال المؤسسات الاستخبارية والأمنية ومتابعة قيادات داعش الإرهابي واستهدافهم وقتلهم أينما كانوا ، وكما قدم العراق آلاف الضحايا في مواجهة كبيرة مع داعش الإرهابي “.

وأوضح إن “التنوع المجتمعي لتلبية الجهاد الكفائي وفتوى المرجعية ” قوة للعراق “، وقدموا التضحيات وحققوا النصر “.

وكشف إن “الحكومة اتخذت قرارا جريئا باستقبال 450 عائلة عراقية من مخيم الهول، الذي يضم 30 ألف عراقي، بينهم نحو 20 ألفا دون سن البلوغ “،مشيرا الى إن “المخيم تتفشى فيه الأمية والجهل والفكر التكفيري، في جو من الرعب والخوف، وأدخلت العوائل في مخيم الجدعة للتأهيل ، لإعادة دمجها بالمجتمع بمشاركة جهات حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. “.

وطالب الاعرجي سفراء دول الاتحاد الأوربي ومن هم خارج الاتحاد الأوربي بأن يقوموا بعملهم الأخلاقي والقانوني ويتسلموا رعاياهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سجن الحسكة ، وهم أكثر من 10 آلاف إرهابي ، ويجب أن ينقلوا إلى بلدانهم ليحاكموا هناك “.

وأكد بقائهم “يشكل خطرا و تهديدا للأمن القومي العراقي “.

وأعلن إن “الحكومة تعهدت باستمرارها بملاحقة واستهداف الإرهابيين من خلال العمليات النوعية والاستخبارية “.

وحضر المؤتمر الاول لمكافحة التطرف والارهاب شخصيات،و قادة عسكريون وامنيون وشخصيات أكاديمية ودينية من مختلف طوائف العراق “.