الاعرجي يبحث مع السفير الأمريكي “اتفاق سنجار”

المستقلة /… بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي في بغداد “اتفاق سنجار” لتطبيع الأوضاع في القضاء، كما بحثا الملف الإنساني واتفاق سنجار وعودة النازحين الى مناطقهم، بعد أن هيأت الحكومة العراقية أسباب عودتهم بشكل آمن.

وذكر بيان لمكتب مستشار الامن القومي العراقي وتلقته (المستقلة )… اليوم السبت أن ” الاعرجي استقبل بمكتبه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي”.

من جانبه أكد السفير الأمريكي أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى عراق قوي مزدهر يؤثر بشكل إيجابي في محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في أن يأخذ العراق دوره الفاعل في أمن واستقرار المنطقة”.

كما بحث الأعرجي مع السفير الأمريكي بحسب البيان “الملف الإنساني واتفاق سنجار وعودة النازحين الى مناطقهم، بعد أن هيأت الحكومة العراقية أسباب عودتهم بشكل آمن”.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة 9 تشرين الاول الماضي، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. (النهاية)