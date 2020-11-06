مستشارة ترامب : الملائكة قادمة لنصرة الرئيس في الانتخابات – فيديو

المستقلة /- في مشهد غريب ومثير للسخرية، أقامت باولا وايت، الداعية الإنجيلية الأمريكية، والمستشارة الروحية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، صلاة مثيرة للجدل من أجل دعمه للفوز في الانتخابات الأمريكية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت وايت في الصلاة: “أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر”.

ووصفت الداعية خصوم ترامب الديمقراطيين بأنهم “الشياطين الكونفدراليون” متهمة إياهم بمحاولة “سرقة الفوز”، وتعهدت بالتصدي لـ”كل عدو” و”الضرب والضرب والضرب حتى تحقيق الانتصار”.

وأضافت أن “الملائكة تتوجه من إفريقيا إلى هنا الآن” لمساعدة ترامب في الفوز.

وانتقدت وايت نتائج التصويت الأولية، متحدثة عن “استراتيجية من جهنم موجهة ضد الانتخابات وإرادتكم والكنيسة”.

وتنتمي وايت إلى مذهب إنجيلي مثير للجدل يرى في الازدهار المادي مؤشرا على بركة الرب.