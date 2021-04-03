مستجدات الحالة الصحية للفنان السعودي عبد العزيز المبدل

المستقلة/- منى شعلان/ تعرّض الفنان السعودي عبد العزيز المبدل لأزمة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في تصوير أحد المسلسلات التي ستعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ونُقل المبدل على الفور إلى المستشفى، وخضع إلى التحاليل و الفحوصات اللازمة وتبين حاجته لعملية قسطرة لشرايين بالقلب وعمل بالونات ودعامات، بأحد المستشفيات في دبي.

وكشف زيد محمد الحسين ، أحد أصدقاء عبدالعزيز المبدل ، عن مستجدات الحالة الصحية للفنان السعودي ، وذلك عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “الحمد لله ابشركم اتصلت على عبدالعزيز المبدل قبل قليل وفرحت بسماع صوته وحالته مستقره ولله الحمد”.

والفنان عبد العزيز المبدل (20 يناير 1958 -)، ممثل وكاتب وإعلامي سعودي. عمل في مسلسلات عديدة تألّق فيها منها المسلسل الشهير طاش ما طاش وهوامير الصحراء.

وعمل معداً لكثير من البرامج الإذاعية منها برنامج يوميات أبولاهي وبرنامج مايصير، وكتب العديد من المسرحيات مثل مسرحية وين الجني، ولديه العديد من المؤلّفات والكتب.

وظهر عبدالعزيز المبدل مؤخرا ضيف شرف بمسلسل ” عندما يكتمل القمر” الجزء الثاني، والذي قامت ببطولته ريم عبدالله، وفيصل العميري، وخالد الصقر، وميسون الرويلي، وميلا الزهراني، وشعيفان محمد العتيبي ومن تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني.

آما آخر المسلسلات التي شارك في بطولتها فكانت بعنوان “بدون فلتر” الجزء الثاني وذلك عام 2019، ودارت أحداث العمل حول العديد من القضايا الواقعية المختلفة من قلب المجتمع الخليجي، وذلك عبر قالب كوميدي ساخر في حلقات منفصلة متصلة، وقام ببطولته عبد الله السدحان ومحمد الكهل وزارا البلوشي ومن تأليف رياض الصالحاني وفهد الأسطا ومن إخراج محمد سندي.