مستثمرون يطالبون مايكروسوفت بمزيد من الشفافية الضريبية

المستقلة/-طالب المستثمرون الذين يديرون أكثر من 350 مليار دولار من الأصول شركة مايكروسوفت بضرورة بنشر معلومات ضريبية ومالية أكثر شفافية ، حيث يواجه عمالقة التكنولوجيا تدقيقًا متزايدًا على مستوى العالم بشأن شؤونهم الضريبية، وقال منظم الإجراء ، مستشارو Pensions & Investment Research Consultants (PIRC) ، منظم الإجراء ، إن قرار المساهمين بشأن الشفافية الضريبية تم تقديمه إلى Microsoft قبل اجتماع المستثمرين السنوي هذا العام.

وقالت اللجنة إن المستثمرين بما في ذلك Nordea و AkademikerPension و Greater Manchester Pension Fund أيدوا القرار، ويدعو القرار الشركة إلى نشر المعلومات المالية والضريبية على أساس كل بلد على حدة خارج سوقها المحلي في الولايات المتحدة حتى يتمكن المستثمرون من تقييم ما إذا كانت تدفع ضرائب عادلة وتحديد أي مخاطر تشكلها الإصلاحات الضريبية.

كما يدعو Microsoft إلى إصدار تقرير الشفافية الضريبية بما يتماشى مع المعيار الضريبي لمبادرة التقارير العالمية ، وهي منظمة معايير، وقالت PIRC إنه تم تقديم قرار مماثل أيضًا إلى شركة Cisco العملاقة للتكنولوجيا، وصوّت المستثمرون على قرار بشأن الشفافية الضريبية في اجتماع مستثمري أمازون في مايو ، لكن القرار وغيره من القرارات التي يقودها المستثمرون فشلوا في الحصول على الدعم الكافي لتمريره.

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