مسببات السرطان في ثلاجتنا كل يوم .. التفاصيل

المستقلة /- حذرت دراسة جديدة صادرة عن وكالة الصحة العامة الفرنسية من أن المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح من 18 إلى 22% للرجال والنساء، حيث تظهر عصائر الفاكهة نفس الارتباط بالسرطان مثل الكوكاكولا.

وقيم الباحثون، من وكالة الصحة العامة الفرنسية في فرنسا، البيانات من أكثر من 101 ألف متلقي، 79 % منهم من النساء.

وطلب من المشاركين في بداية الدراسة، ملء الاستبيانات التي قيمت تناولهم لأكثر من 3 آلاف عنصر طعام وشراب مختلف.

ثم طلب من الأشخاص ملء الاستبيانات كل ستة أشهر خلال فترة متابعة مدتها خمس سنوات، وكشفت النتائج أن الشخص العادي يستهلك ما يقرب من 93 مل من المشروبات السكرية، أو 100 %من عصير الفاكهة يومًيا.

ويحتوي عصير الفاكهة الطبيعي على سكريات طبيعية، بينما تحتوي المشروبات السكرية عادة على مزيج من السكر والمواد المضافة، لتعزيز نكهة ولون المشروبات.

إلى ذلك علقت الدكتورة ماتيلد توفير، رئيسة الدراسة على تلك الدراسة بالقول: “كالمعتاد مع التغذية، الفكرة ليست تجنب الأطعمة، فقط لموازنة المدخول”، لافتة إلى أن العديد من وكالات الصحة العامة توصي باستهلاك أقل من مشروب واحد في اليوم”

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