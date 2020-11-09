مساع لفتح حفرة تضم نحو 2000 جثة في نينوى

المستقلة /- تسعى الحكومة العراقية إلى فتح حفرة “الخسفة” في محافظة نينوى شمالي البلاد، حيث تضم الحفرة نحو ألفي جثة لمدنيين قتلهم تنظيم “داعش” خلال فترة سيطرته على المحافظة.

ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية، عن عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، سعد العبدلي قوله، إن “فتح حفرة الخسفة في محافظة نينوى يحتاج الى جهد دولي، حيث تعد هذه الحفرة الأكبر والأكثر دموية، ولا نعرف عمقها وعدد الجثث الملقاة”.

وأضاف، أن “الجثث رميت بشكل عمودي تراكمي، مما يجعل الرفات والعظام تختلط مع بعضها، ليكون من الصعب تشخيص الرفات وعائديتها الى أسر الضحايا، لكن هناك معلومات تفيد بأن قاع المقبرة عميق جداً ومظلم تماماً، ويحتوي على مياه محاليل وغازات وأمور أخرى”.

وأشار العبدلي إلى أن “الفريق المختص بقضايا المقابر الجماعية بدأ بالتخطيط لهذا الموضوع الذي يحتاج الى جهد دولي”.

يذكر أن حفرة “الخسفة” تقع جنوبي غرب مدينة الموصل، في منطقة صحراوية متروكة لا يعرف عمرها ولكنها قديمة جدا، وقيل إنها وجدت إثر سقوط نيزك على الأرض قبل آلاف السنين.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

ازمة تأخير دفع رواتب الموظفين في العراق.. ما بين قانون الاقتراض و هبوط اسعار النفط

اخر الاخبار

الاردن : بدء انتشار 53 ألف رجل أمن عام لحماية العملية الانتخابية – صور

اخر الاخبار

ليلى عبداللطيف ترعب العالم .. نهاية مرعبة لرئيس دولة عربية أمام أعين الناس

اخر الاخبار

زوج نانسي عجرم في ورطة بعد هذا التسجيل الصوتي

اخر الاخبار

الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية 6G في العالم

اخر الاخبار

أميركا أول دولة تتخطى 10 ملايين إصابة بكورونا

التعليقات مغلقة.