مساع لرأب الصدع السني..والجبهة تصر على استقالة الحلبوسي

المستقلة .. مع اصرار الجبهة العراقية على المضي قدما في مشروعها بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجمع التواقيع اللازمة لعرض الموضوع على التصويت في البرلمان، بدأت مساع لرأب الصدع الحاصل في صفوف المكون السياسي السني ومحاولة تقريب الرؤى.

وفي هذا الاتجاه كشف مصدر مطلع عن عقد لقاء،مساء امس، جمع رئيس الكتلة النيابية للجبهة العراقية احمد الجبوري (ابو مازن )، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في منزل وزير التخطيط لعقد صلح .

وأشار المصدر الى أن أعضاء الجبهة السنية أكدوا أن اللقاء لم يسفر عن شيء ، متهمين وزير التخطيط بعمل “فخ” لأبي مازن بعد أن دعاه على العشاء مع محافظي صلاح الدين، ونينوى، ليتفاجأ بدخول الحلبوسي عليهم دون سابق انذار.

وأوضح أن الحلبوسي تحدث عن الصلح لكن ابو مازن رفض ذلك تماماً، واتجه الى أعضاء الجبهة العراقية الذين كانوا مجتمعين في بيت أسامة النجيفي.

وأكد اعضاء الجبهة أن موقفهم ثابت وشرعوا فعليا بعملية اكمال التواقيع اللازمة لطرح الموضوع امام مجلس النواب والبالغة 110 توقيع..

الى ذلك كشف مصدر آخر عن عقد لقاء، اليوم الثلاثاء، جمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع القيادي في الجبهة العراقية اسامة النجيفي في محاولة لاجراء الصلح بين أعضاء الجبهة والحلبوسي.

وأكد المصدر ان النجيفي رفض دعوة الصلح التي كان مقررا لها أن تتم مساء اليوم في منزل الكاظمي بحضور الحلبوسي.

وفي هذا الاتجاه اعلن ائتلاف دولة القانون عن تأييده لطلب الجبهة العراقية في اقالة الحلبوسي، وذكر مصدر أن الائتلاف أكمل جمع تواقيع أعضاء كتلته النيابية وهو بصدد ارسالها الى كتلة الجبهة العراقية من اجل تقديمها الى رئاسة البرلمان.

اما تيار الحكمة الوطني فقد نآى بنفسه عن الموضوع، تاركا القرار للكتل السنية أن تقرر الاتجاه التي تريد الذهاب اليه بشأن الموضوع، مبينا أن الامر يخص المكون وأن قراره سيكون مع ما يجمع عليه أعضاء هذا المكون.

وكان أعضاء الجبهة العراقية قد اعلنوا جمعهم التواقيع اللازمة لعرض موضوع اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتصويت في المجلس، مبينين من انهم سيحضون بتاييد العدد المطلوب لذلك.

وسبق لوفد يمثل الجبهة ان التقى القيادات السياسية في أربيل والسليمانية لاقناعهم بالاتجاه الذي ذهبوا اليه.