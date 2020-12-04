مساعد كلوب يكشف سر نجاح محمد صلاح

(المستقلة) كشف بيب ليندرس، المدرب المساعد لفريق ليفربول، عن سر نجاح محمد صلاح، نجم هجوم الريدز، في كرة القدم.

ويرى مساعد المدير الفني يورجن كلوب أن سر نجاح صلاح هو تعامله المميز بشكل دائم مع جسده واحترافيته في التدريبات اليومية، مشيرا إلى أن عدم الرضا بتقديم القليل في الملعب هو ما يجعله بين الأفضل في العالم.

وأضاف ليندرس: “صلاح لاعب موهوب في إنهاء الهجمات، قدرته على الخيال والتركيز في نفس اللحظة عبقرية للغاية”.

وواصل: “الطريقة التي يمكنه من خلالها الحفاظ على الكرة في أصعب المواقف وإيجاد طريقة من أجل التسجيل هي سر قوته، هناك العديد من اللاعبين يمتلكون هذه القدرة، لكن لا أحد يمتلك هذه القدرة على الاستمرارية، لهذا هو أحد أفضل لاعبي العالم”.

وتابع: “بالنسبة لي، الأهم من قدرته على تسجيل الأهداف هو حضوره اليومي في نادينا، شخصيته مميزة، دائما يحافظ على تواضعه”.

وأتم: “صلاح يبذل الكثير من الوقت في التحضير، يتعامل مع جسده بشكل جيد ولقد لاحظنا عليه التطور كلاعب محترف، هو طموح ويمتلك سلوك راقي للغاية في التدريبات، إن كان هناك سر في الحياة، فهذا هو السر الوحيد”.