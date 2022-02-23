مساء اليوم.. مواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

مساء اليوم.. مواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

المستقلة/- يصطدم فريق أتلتيكو مدريد بنظيره مانشستر يونايتد في مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أتلتيكو مدريد ضد مان يونايتد

حسم فريق أتلتيكو مدريد صاحب الأرض في المباراة، تأهله إلي دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلفًا للمتصدر ليفربول برصيد 18 بالعلامة الكاملة.

يواجه الأتليتي فريق مان يونايتد بعد فوز معنوي بثلاثية على أوساسونا 3-0 في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني، والتساوي مع برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، لكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف.

يدخل الروخي بلانكوس مباراة مانشستر يونايتد، بدون 4 لاعبين من أهم أبرز عناصره هم دانييل واس وماتيوس كونيا للإصابة وليمار وليكومت بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ويبدأ دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من جديد، رحلة التتويج باللقب الحلم (دوري أبطال أوروبا)، والذي لم ينجح “كوماندزو مدريد” في الفوز به على مر تاريخه.

في المقابل، تأهل فريق مانشستر يونايتد إلي نفس الدور من دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة.

ويعود مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي إستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد رباعية مثيرة على ليدز في “إيلاند رود”، بالجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة “ريد ديفيلز”، إلي منصة التتويج الأوروبية من جديد، بفضل خبراته في البطولة القارية، والتي يتصدر قائمة هدافيها برصيد 140 هدفًا.

ويأمل مانشستر يونايتد في الوصول إلي لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والغائب عن خزائن النادي منذ التتويج بنسخة 2007-2008 وللمرة الثالثة في تاريخه.

وفي مباراة أخري، يلتقي فريق بنفيكا مع أياكس أمستردام الهولندي على ملعب “النور”، العاشرة مساء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تأهل فريق بنفيكا إلي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد إحتلال وصافة المجموعة الخامسة، فيما تأهل أياكس أمستردام بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.