مساء اليوم .. منتخب الأردن يواجه نظيره المنتخب الإسباني

المستقلة/- يواجه منتخب الأردن نظيره المنتخب الإسباني بطل العالم عام 2010 ، مساء اليوم الخميس ، في المواجهة التاريخية التي تجمع لاروخا مع النشامى، للمرة الأولى على مر التاريخ.

ويستقبل ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية في عمان مباراة الاردن واسبانيا في الساعة السابعه مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ويقود الحكم العماني الدولي أحمد الكاف مواجهة الأردن وإسبانيا.

وتعتبر مباراة الأردن المحطة الأخيرة لمنتخب “لا روخا” قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

ويخوض الأردن بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد المواجهة بقائمة ضمت 27 لاعباً وقع عليهم الاختيار لمواجهة إسبانيا، وهي تشكل تحدياً جديداً ومن نوع آخر لمنتخب الأردن، وسيكافح للظهور بصورة مثالية وتحقيق نتيجة مرضية لجماهيره.

ويمتلك منتخب الأردن لاعبين محترفين في الخارج، يتمتعون بالموهبة والسرعة، التي قد تشكل إحراجا لدفاع المنتخب الإسباني، ويتقدمهم موسى التعمري ويزن النعيمات ومحمد أبو زريق شرارة.

ويسعى لويس أنريكي مدرب منتخب إسبانيا 52 عاما خلال مواجهة النشامى للتأقلم مع الأجواء العربية سواء على صعيد المناخ أو طبيعة الحياة، ومنح لاعبيه فرصة الاحتكاك، كما سيختبر أفكاره التكتيكية في المباراة، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، بحثا عن الاطمئنان على منتخبه قبل انطلاق العرس العالمي.

وبعد انتهاء المباراة الودية لمنتخب إسبانيا ضد الأردن، ستطير بعثة اللاروخا إلى العاصمة القطرية، الدوحة، وتبقى فى جامعة قطر الواقعة شمال المدينة.