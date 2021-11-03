مساء اليوم.. قمة نارية تجمع ليفربول الانكليزي واتلتكو مدريد الاسباني

المستقلة /- يشهد دوري ابطال اوروبا مساء اليوم قمة نارية تجمع بين ليفربول الانكليزي واتلتكو مدريد الاسباني ومباريات اخرى ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات .

وتشهد الليلة في الساعة الحادي عشر مساء اليوم الاربعاء، مباريات مهمة تجمع ايضا مانشستر ستي الانكليزي وكلوب بروج البلجيكي ، ولايبزيج الالماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الايطالي وبورتو البرتغالي ، سبورتنيغ البرتغالي مع بشكتاش التركي ، بورسيا دورتموند الالماني ضد اياكس الهولندي ، وريال مدريد الاسباني وشختار الاوكراني ، وشريف المولدافي مع انتر ميلان الايطالي “.