مساء اليوم.. ريال مدريد يخوض مباراة من العيار الثقيل ضد إشبيلية

مساء اليوم.. ريال مدريد يخوض مباراة من العيار الثقيل ضد إشبيلية

المستقلة /- يخوض ريال مدريد مباراة من العيار الثقيل ضد إشبيلية فى مساء اليوم، الأحد، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 72 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة الوصيف برصيد 60 نقطة، وإشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن البلوجرانا.

إشبيلية ضد ريال مدريد

وتمثل مباراة إشبيلية أهمية كبرى لريال مدريد فى الطريق نحو لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يستهدف الملكي حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة تصدر قمة الليجا مع تبقي 6 جولات له في المسابقة بعد خوض مباراة اليوم ضد الفريق الأندلسي.

وتأكدت جاهزية الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية، بعد الشكوك التى أحيطت بموقفه من خوض المباراة بعد تعرضه للإرهاق في مباراة تشيلسي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبقي العنصر المؤثر الغائب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، ضد إشبيلية هو الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للملكي لمعاناته من إصابة عضلية في العضلة المقربة اليمني وغيابه لمدة أسبوعين على الأقل، بالإضافة إلي داني سيبايوس بعد إصابته بفيروس كورونا.

يقدم ريال مدريد أداءًا مميزًا طوال الفترة الماضية، ويسير بخطي ثابتة نحو التتويج بلقبين هم الأهم هذا الموسم، وهما دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وصل ريال مدريد إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بفريق تشيلسي من الدور ربع النهائي والفوز عليه 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الأخر، يتطلع فريق إشبيلية إلي تعطيل قطار ريال مدريد في الدوري الإسباني، من خلال تحقيق الفوز عليه وحصد الثلاث نقاط وخطف مركز الوصافة من برشلونة.