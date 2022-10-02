مساء اليوم .. ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً امام أوساسونا لتعزيز صدارة الدوري الاسباني

المستقلة /- يواجه فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

يسعي فريق ريال مدريد، إلي مواصلة الإنتصارات في بطولة الدوري الإسباني، وتحقيق الفوز السابع على التوالي أمام أوساسونا وتعزيز صدارته لليجا.

ويخوض فريق ريال مدريد، المباراة وفي رصيده 18 نقطة، فيما يأتي أوساسونا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

لعب ريال مدريد حامل اللقب، 6 مباريات في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وحقق العلامة الكاملة بـ 18 نقطة.
ويستعيد فريق ريال مدريد، النجم الفرنسي كريم بنزيما أمام أوساسونا بعد غياب 3 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام سيلتك الأسكتلندي في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

شارك كريم بنزيما، في 4 مباريات مع ريال مدريد بالدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

شهدت قائمة ريال مدريد ضد أوساسونا، على عودة الفرنسي كريم بنزيما، فيما يغيب الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

وضمت قائمة ريال مدريد، 22 لاعبًا هم كورتوا، لونين، كانيزاريس في حراسة المرمي، ثم كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي، كروس، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.

 

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