مساء اليوم .. ريال مدريد ضيفاً امام إلتشي لتعزيز صدارة الدوري الاسباني

المستقلة/- يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على إلتشي في مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الليجا، على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”. 

يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة، فيما يأتي إلتشي في مؤخرة جدول ترتيب مسابقة الليجا برصيد 3 نقاط.

يدخل فريق الريال مباراة إلتشي، بحالة نشوة كبيرة بعد فوز ساحق على برشلونة في الكلاسيكو 3-1 يوم الاحد الماضي، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وإنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

كما يعد تتويج كل من كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 كأفضل لاعب في العالم، وتيبو كورتوا بجائزة “ياشين” كأفضل حارس مرمي في العالم، جزء من الحالة المعنوية المرتفعة للاعبي المرينجي بعد حصول زملائهم على الجائزتين في حفل البالون دور.

وعن مواجهة إلتشي، علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال: ” كان علينا التحضير لهذه المباراة أكثر من ذلك بقليل، خاصة على المستوى الذهني. من الطبيعي أن يكون لديك تركيز عالي في المباريات التي تتطلب ضغط عالي”.

كما أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، إستمرار غياب تيبو كورتوا عن قائمة الملكي أمام إلتشي، مؤكدًا على عودته يوم السبت، ضد إشبيلية في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.

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