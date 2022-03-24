مساء اليوم.. المنتخب العراقي سيخوض مواجهته المرتقبة أمام الإمارات
المستقلة/- يخوضُ منتخبنا الوطني بكرة القدم في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت بغداد، مواجهته المرتقبة أمام الإمارات في ملعب الملك فهد “الخيمة درة الملاعب” بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب المجموعة الأولى، وستدار بقيادة طاقم تحكيم كويتي، إذ سيرتدي العراق الزي الأخضر الكامل بينما اختار المنافس اللون الأبيض الكامل و يتعين على كتيبة أسود الرافدين التي تحتل حالياً المركز الخامس في المجموعة برصيد 5 نقاط تحقيق الفوز على الأبيض الإماراتي ثالث الترتيب برصيد 9 نقاط على أن يتعثر لبنان صاحب المركز الرابع بست نقاط أمام ضيفه سوريا متذيل المجموعة للإبقاء على حظوظنا في التنافس على المركز الثالث والتأهل للملحق القاري خلف إيران وكوريا الجنوبية اللذين يلعبان اليوم في سيئول وقد ضمنا التأهل المباشر، وستكون مقابلة اليوم مفتوحة أمام الجالية العراقية، في المقابل تم تخصيصِ نسبة 8 بالمئة من سعةِ الملعب للجمهور الإماراتي وستكون عملية شراء التذاكر عبر موقع الكتروني تم تخصيصه لهذا الغرض .
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