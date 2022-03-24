مساء اليوم.. المنتخب العراقي سيخوض مواجهته المرتقبة أمام الإمارات

المستقلة/- يخوضُ منتخبنا الوطني بكرة القدم في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت بغداد، مواجهته المرتقبة أمام الإمارات في ملعب الملك فهد “الخيمة درة الملاعب” بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب المجموعة الأولى، وستدار بقيادة طاقم تحكيم كويتي، إذ سيرتدي العراق الزي الأخضر الكامل بينما اختار المنافس اللون الأبيض الكامل و يتعين على كتيبة أسود الرافدين التي تحتل حالياً المركز الخامس في المجموعة برصيد 5 نقاط تحقيق الفوز على الأبيض الإماراتي ثالث الترتيب برصيد 9 نقاط على أن يتعثر لبنان صاحب المركز الرابع بست نقاط أمام ضيفه سوريا متذيل المجموعة للإبقاء على حظوظنا في التنافس على المركز الثالث والتأهل للملحق القاري خلف إيران وكوريا الجنوبية اللذين يلعبان اليوم في سيئول وقد ضمنا التأهل المباشر، وستكون مقابلة اليوم مفتوحة أمام الجالية العراقية، في المقابل تم تخصيصِ نسبة 8 بالمئة من سعةِ الملعب للجمهور الإماراتي وستكون عملية شراء التذاكر عبر موقع الكتروني تم تخصيصه لهذا الغرض .

وقد أجرى وفد المُنتخب الوطنيّ يوم أمس فحص الـ PCR ، قبل الوحدة التي تسبق لقاء الإمارات للتعرف على أرضية الملعب وإجراء بعض التمارين الخططية البسيطة والتي تهدف إلى إيصال الفريق إلى مراحل عالية من التجانس والتآلف الذهني وتذكير اللاعبين بواجباتهم التي من المتوقع تأديتها لاسيما في الشق الدفاعي على غرار تقارب خطوط اللعب والتحرك ككتلة واحدة، وتفعيل ثنائيات لاعبي الطرف في الدخول إلى العمق ومعالجة الأخطاء التي حدثت في تجريبية زامبيا وقد سيطرت على تلك الأجواء حالة من المعنويات المرتفعة من قبل اللاعبين والطاقم التدريبي.

بدوره أكدَ مدرب مُنتخبنا الوطني عبد الغني شهد في المؤتمرِ الصحفي الذي عقد يوم أمس، أنه ” لا يقبل سوى الفوز في مباراة اليوم المهمة” مبدياً أسفه” لعدم لعب هذا اللقاء في بغداد وأمام الجماهير العراقية لاسيما أن أسباب نقلها إلى ملعبٍ محايدٍ غير مسوغة “، مشدداً في الوقت نفسه على ” أن اللعب خارج الملاعب العراقية لن يشكل عاملاً سلبياً ولطالما ارتبط بالنتائج الإيجابية لأسود الرافدين “.

وأضافَ أن “اللاعبين مع الجهاز الفني السابق، عانوا من ضغوطاتٍ في المبارياتِ الماضية، وفقدوا التركيز في بعض اللقاءات، لاسيما في الدقائق الأخيرة” مؤكداً أنه ” يحاول اليوم تغيير أفكار اللاعبين وتخفيف حجم الضغوطات عليهم، وبالرغم من عدم تحقيق أي فوزٍ لكن الحظوظَ ما تزال مواتيةً في المجموعة، ولكل المنافسين، في خطفِ بطاقةِ التأهل الثالثة”. من جانبه، نوه مدرب المنتخب الإماراتي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدرب الجديد خلفاً لزميله السابق الهولندي مارفيك بأن ” مباراة اليوم ضد العراق ليست سهلة وسيقاتل من أجل خطف نقاط المباراة”، مطالباً لاعبيه ” بضرورة التركيز داخل الملعب، وفرض أسلوب اللعب ” مبيناً أن” وضع البدائل المناسبة لبعض الغيابات المؤثرة لخلق حالة من الانسجام والتفاهم في خطوط اللعب على غرار غياب الثنائي عبد الله رمضان وطحنون الزعابي للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء”.