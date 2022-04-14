مسؤول في كوريا الجنوبية : تطبيع العلاقات بين الكوريتين “صعب”

المستقلة /- قال مسؤول في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن تطبيع العلاقات بين الكوريتين “صعب” ، بحال استمرار بيونغ يانغ في تطويرها النووي.

وأشار وزير الوحدة في الحكومة الكورية الجنوبية، كوون يونغ-سيه، في تصريحات أدلى بها في أثناء ظهوره بمكتبه لأول مرة في وسط سيئول، إلى أنه “في ظل امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية ومواصلة تطوير قواها النووية، أعتقد أن تطبيع العلاقات بين الكوريتين أمر صعب”.

وأضاف: “إحدى العقبات الكبرى فيما يخص العلاقات بين الكوريتين هي القضية النووية”.

هذا وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة، باستئنافها تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، الشهر الماضي، لتنهي بهذا حظرا على مثل هذه التجارب دام لسنوات.

 

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