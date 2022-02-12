مسؤول عراقي يكشف عن مقتنيات لا تقدر بثمن لصدام حسين وزوجته

المستقلة /- كشف ضياء الخيون، وكيل وزارة المالية العراقي الأسبق والمدير العام الأسبق لمصرف الرافدين، تفاصيل مقتنيات صدام حسين، التي اطلع عليها الخيون بأمر من الأمريكيين.

وقال “الخيون” خلال لقائه مع قناة “العربية” إن الأمريكيين طلبوا منه استلام مقتنيات صدام حسين، موضحا: “كنت رئيس لجنة هذه المقتنيات وعندما طلبت الاعتذار في البداية قالوا لي هذا أمر ويجب تنفيذه”.

وأشار إلى أنه اختار من ضمن اللجنة 4 أشخاص، واحد منهم من البنك المركزي، والثاني من ديوان الرقابة المالي، والثالث من كبار موظفيه بالمصرف، ورابع اسمه صدام الهلالي ويعمل صائغ للذهب، من أجل الكشف عن مقتنيات صدام.

وأوضح الخيون أن الأمريكيين جمعوا هذه المقتنيات في مكان واحد، وحصروا أعدادها في قوائم والقوائم مقسمة إلى 160 بندا مثل (ساعات- ألماس-تحف-ذهب إلخ).