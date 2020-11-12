مسؤول سعودي: الاقتصاد العراقي مقبل على فترة نمو ونحرص على الاستثمار هناك

مسؤول سعودي: الاقتصاد العراقي مقبل على فترة نمو ونحرص على الاستثمار هناك

المستقلة /- أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، الخميس، ان افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية سيمثل نقلة اقتصادية بين البلدين، مبينا ان العراق مقبل على نمو اقتصادي.

وقال العجلان في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن المستثمرين في البلدين لديهم رغبة قوية في الاستثمار واقتناص الفرص، مبينا، ان “العراق يبحث عن شركات قوية للاستثمار، والشركات السعودية أثبتت جدارتها في مستوى وجودة خدماتها… السوق العراقية كبيرة لا يستهان بها”.

وأوضح العجلان انه “رغم أن أرقام التبادل التجاري الحالية ليست كبيرة فإن افتتاح منفذ عرعر والزيارات المستمرة بن البلدين، خاصة من رجال الأعمال ستؤدي إلى زيادة التبادل الاقتصادي بشكل كبير في الفترة المقبلة”.

وأضاف “نتوقع زيادة بوتيرة أكبر في الفترة المقبلة، لا سيما أن الاقتصاد العراقي على أعتاب نمو قادم، وهذا سيعود بالفائدة على البلدين”.

ومن المقرر افتتاح منذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية الأسبوع المقبل، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت (69.1 مليون دولار).