مسؤول سابق: تم التوصل إلى معطيات تتعلق بهجوم اربيل

مسؤول سابق: تم التوصل إلى معطيات تتعلق بهجوم اربيل

المستقلة /- وقال وزير الاعمار السابق والقيادي في الديمقراطي الكردستاني “بنكين ريكاني” إنه ” تم التوصل إلى معطيات مهمة تتعلق بقصف أربيل، وأن أجهزة أمن كردستان تتحمل المسؤولية عن الخرق الأخير”.

وأضاف أن ” تدويل قضية قصف أربيل ليس سابقة جديدة وأن لجنة مشتركة بين بغداد واربيل مستمرة في التحقيق باستهداف أربيل”.

وأشار إلى أن ” حزب العمال يتلقى الدعم والتسليح من قبل جهات عراقية” وأن ” توسيع مهام الناتو إجراء أمني، وأن حماية قوات الناتو ربما تطلبت زيادة قواته”، مبيناً أن “إدارة بايدن ما تزال في طور بلورة مواقفها إزاء العراق”.