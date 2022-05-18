مسؤول بلدية البصرة يشترط على الصحفيين استحصال الموافقات الرسمية للتصوير في الأماكن العامة

المستقلة/- ألزم المدير العام لبلدية البصرة علي الموسوي الكوادر الإعلامية في محافظة البصرة للتصوير في الأماكن العامة باستحصال الموافقات الرسمية من دائرة البلدية حصرا.

و نقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن مراسل وكالة “أخبار البصرة” حسين الحيدري قوله انه كان اليوم في تغطية خاصة بصحبة مصور الوكالة لإحدى الحدائق العامة في ساحة الحرية وسط المحافظة لتغطية حفل طلابي داخل المتنزه، وتفاجأ فوره وصوله الى الباب الرئيسي للمتنزه، بمنع عناصر الأمن من دخول الكادر.

واضاف ان احد العناصر الأمنية أخبره بوجود أوامر وتوجيهات بعدم السماح للصحفيين في الدخول والتصوير إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من بلدية البصرة حصرا، وبناءً على أوامر وتعليمات صادرة من مدير عام البلدية.

وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الإجراءات التي اتخذها مدير البلدية مخالفة قانونية واضحة، وانتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وأشارت الى الجمعية الى تسلمها العديد من الشكاوي من صحفيين في البصرة، بعد فرض المسؤولين لهم، بالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لغرض التصوير في المحافظة، الامر الذي يمثل عرقلة ومضيعة للوقت، لإدائهم واجباتهم الصحفية.

وطالبت الجمعية الجهات المعنية في البصرة بالكف عن منع وسائل الإعلام من أداء مهامهم، وإزالة العراقيل التي يضعها المسؤولين، بهدف عرقلة عمل الصحفيين، وإحترام مبادئ القانون، والإمتثال للدستور.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مسؤول بلدية البصرة يشترط على الصحفيين استحصال الموافقات الرسمية للتصوير في الأماكن العامة

اخر الاخبار

العواصف الترابية من وجهة نظر اجتماعية

اخبار العراق

البيئة تستعد لاعلان ميسان خالية من الإشعاع

اخر الاخبار

متحف المستقبل يطلق مجموعة “أجمل أعمال فنية في عالم الميتافيرس” بتقنية NFT

اخبار السعودية

ريما الجفالي تؤسس فريق “ذيبة موتورسبورت” لتعزيز سباق السيارات في السعودية

اخر الاخبار

“الساخر العظيم” فضحت تجنيد الـ (سي آي أي) لصحفيين في العراق

اخر الاخبار

هيأة الآثار والتراث تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

اخر الاخبار

هيأة الآثار والتراث تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

اخر الاخبار

جو اشقر يغادر إلى لبنان و يلغي حفله في لوس انجلوس

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بفتح ملف الأراضي العائدة للعراق في الخارج

اخر الاخبار

طقس العراق: عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية تحصي المخالفات التي تم ضبطها في شهر نيسان الماضي

اخر الاخبار

العراق رابعاً في الشرق الاوسط بقيمة العقود الموقعة خلال نيسان الماضي

اخر الاخبار

مشعان الجبوري يؤكد عدم تسلمه قرار اسقاط عضويته من المحكمة الاتحادية

اخر الاخبار

العمليات المشتركة : تأمين الحدود العراقية السورية بطول 610 كيلو مترات

اخر الاخبار

فنلندا والسويد تقدمان طلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”