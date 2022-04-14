مسؤول الروسي: روسيا ستبدأ إنتاج طائرات “سوبرجيت-100” في العام 2023

المستقلة /- أعلن رئيس إقليم خاباروفسك الروسي، ميخائيل ديغتياريوف، أنه سيتم في مدينة كومسومولسك على نهر آمور في عام 2023 تجميع طائرة “سوبرجيت-100” من المكونات المحلية الروسية بالكامل.

وكتب ديغتياريوف الذي يقوم بزيارة عمل إلى مدينة كومسومولسك، حيث زار أكبر مصانع بناء الطائرات في المنطقة، على صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي: “ينصب اهتمامي الشديد على شركات الطيران الروسية الرائدة التي تتبع مسار الحد الأقصى لاستبدال الواردات. ينتج الفرع الإقليمي للطائرات التابع لشركة “إيركوت”، طائرات “سوبرجيت”، ويعمل على تطوير نسخة جديدة من هذه الطائرة منذ عام 2018. وفي الطائرات الجديدة سيتم استبدال 97% من المكونات الأجنبية بمكونات محلية الصنع. يجب أن تقلع أول طائرة تجريبية “سوبرجيت نيو” بعد عام واحد”.

وأشار إلى أنه بالرغم من القيود المفروضة على إمدادات المعدات الأجنبية لطائرة “سوبرجيت”، لا يزال عمل المصنع مستمرا، مشددا على أن ما تتوفر لديه حتى الآن سيسمح بمواصلة إنتاج الطائرات بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح: “أريد الإشارة إلى أن مصنع غاغارين للطيران الواقع بمدينة كومسومولسك على نهر آمور يعمل في ظروف العقوبات المفروضة عليه منذ 4 سنوات. لكنها لم تؤثر بشكل جذري على الإنتاج. والأكثر من ذلك، فلا يعتمد المصنع حاليا على الأدوات المستوردة. ويعمل هناك أيضا مصنع “سكيف أم دي في” وهو شركة تابعة للمصنع الرائد في روسيا في تطوير وإنتاج أدوات كربيد لمعالجة المواد الفضائية والجوية”.

كما تحدث ديغتياريوف أن القدرة الإنتاجية للمصنع الذي مضى عليه 5 سنوات بالفعل، تغطي الحاجة إلى هذا النوع من الأدوات بشكل كامل. وتابع: “نحن نتحدث ليس فقط عن صناعة الطائرات فحسب، بل وعن الصناعات الأخرى. وتباع المنتجات النهائية أيضا في إقليم بريمورسكي ومنطقة نوفوسيبيرسك وجمهورية تتارستان”.

 

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