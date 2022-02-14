مسؤول أوكراني: قد نتخلى عن الانضمام للناتو لمنع الحرب

المستقلة /- صرح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، بأن بللاده قد تتخلى عن فكرة انضمامها لحلف الناتو لمنع نشوب حرب مع روسيا.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال تخلي أوكرانيا عن خططها للانضمام لحلف الناتو من أجل إحلال السلام في أوروبا قال بريستايكو في حديثه لإذاعة “بي بي سي-5”: “يمكننا خاصة عندما نتعرض للتهديد والتخويف والدفع على القيام بذلك” وفقا لروسيا اليوم.

وتتهم الدول الغربية روسيا في الأشهر الأخيرة باستعدادها لـ “غزو أوكرانيا”، وذلك اعتمادا على مزاعم مفادها أن روسيا زادت عدد جنودها في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية إلى 125 ألف شخص.

من جهتها ترفض موسكو كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن نقل قواتها في أراضيها أمر داخلي.

 

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