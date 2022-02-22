مسؤول أميركي عن خطاب بوتين: يهدف لتبرير الحرب

المستقلة /- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الذي اعترف فيه بـ”استقلال” منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، كان يهدف إلى “تبرير الحرب” للشعب الروسي.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لشبكةCNN: “لا ينبغي لأحد أن يخطئ في هذه العروض المسرحية التي تهدف لإضفاء الشرعية. هذه هي سياسة الحاكم الروسي السابق، غريغوري ألكسندروفيتش بوتيمكين”.

ووصف المسؤول الأمريكي خطاب بوتين بأنه يرقى إلى مستوى “الهجوم على فكرة وجود أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة باستخدام ادعاءات كاذبة تهدف إلى تبرير العمل العسكري”.

وذكر المسؤول أن “التكلفة البشرية للغزو الروسي ستكون مدمرة”.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، في تصريحات لشبكةCNN، إن القوات الروسية تواصل الاستعدادات لغزو أوكرانيا، لكن الدبلوماسية ستتواصل “حتى تتحرك الدبابات”.

وأضاف المسؤول أن “القوات الروسية تواصل الاقتراب من الحدود الأوكرانية”، وهناك خططا للغزو “في أي لحظة”.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة سترد على الإجراءات الروسية وليس الأقوال، وقال: “سنراقب ونقيّم الإجراءات التي تتخذها روسيا فعليا وسنرد على هذا الأساس”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة، الثلاثاء، ستتخذ إجراءات إضافية للرد على اعتراف روسيا بـ”استقلال” منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وقال: “سنتخذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

ورفض المسؤول الإدلاء بمعلومات إضافية أو تأكيد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، لكنه قال إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأحداث على الأرض.

وأشار إلى أن القوات الروسية في هذه المناطق “ليست ظاهرة جديدة”، وقال: “هذا هو الوضع في تلك المنطقة منذ 2014”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أغلى 10 أطعمة بالعالم

اخر الاخبار

فلسطين تحدد موعد عطلة الاسراء والمعراج

اخر الاخبار

فنان مصري يتهم شريهان بإصابته بمرض عانى منه 37 عاما

اخر الاخبار

روسيا تحذر من (حمام دم) في دونباس

اخر الاخبار

أوروبا وبريطانيا تعتزمان فرض عقوبات على روسيا

اخر الاخبار

مسؤول أميركي عن خطاب بوتين: يهدف لتبرير الحرب

اخر الاخبار

3 أكلات تسبب الشعور بالسعادة.. تعرف عليها

اخر الاخبار

3 أكلات تسبب الشعور بالسعادة.. تعرف عليها

اخر الاخبار

3 عادات صباحية يجب التخلي عنها فورا

اخر الاخبار

الرئيس الروسي يأمر قواته بدخول أوكرانيا

اخر الاخبار

الأسد: مستعدون للاعتراف بلوغانسك ودونيتسك

اخر الاخبار

بوتين: أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسي

اخر الاخبار

22/2/2022 @ 22:22 .. تاريخ وساعة مميزين لن يتكررا

اخر الاخبار

اتبعها.. ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ

اخر الاخبار

هل تحمل ألوان شعار غوغل أي دلالة؟

اخر الاخبار

تعرفوا على حديقة اليابان المهجورة

اخر الاخبار

رغم وفاتها .. دلال عبد العزيز مع ابنتها دنيا بمسلسل في رمضان