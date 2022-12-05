مسؤول : أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ستنخفض الاسبوع المقبل

المستقلة/- أكد مسؤول حكومي، يوم الاثنين، أن أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ستنخفض مع قرار البنك المركزي بزيادة الحصة الاسبوعية للمصارف وشركات الصرافة والتوسط، لافتا الى ان الانخفاض سيتضح تأثيره الأسبوع المقبل.

وأبلغ المسؤول في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “سعر صرف الدولار سيتراجع خلال الايام المقبلة في الأسواق المحلية، وسيكون تأثيره مع بداية الأسبوع المقبل”، مبيناً أن “شركات الصرافة ستقوم بالتقديم على حصتها من الدولار اليوم الاثنين من خلال إيداع المبالغ النقدية بالأمانات الخاصة بكل شركة ويتم تسليمها للبنك المركزي على أن يتم تسليم هذه الحصة من الدولار خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه ومنصبه، أن “قرار البنك جاء لتقليل الفجوة بين سعر البنك المركزي، وبين أسعار الدولار في الاسواق المحلية او ما تعرف بالسوق السوداء”، متوقعاً “انخفاض الدولار إلى مستوياته السابقة التي كانت بحدود 147 ألف دينار مقابل 100 دولار”.

وقرر البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، زيادة حصة المصارف وشركات الصرافة والتوسط المالية من الدولار وذلك لخفض سعر الدولار في الاسواق المحلية بعد ارتفاعها امس الاحد الى اكثر من 150 الف دينار مقابل 100 دولار.

وأوقف البنك 14 مصرفا عن دخول المزاد بعد العقوبات الأمريكية التي وضعتها على هذه المصارف نتيجة تهريبها للعملة.

يذكر أن البنك المركزي يقوم ببيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من اجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا وجود فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك على مر هذه السنين.