مسؤول : أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ستنخفض الاسبوع المقبل

المستقلة/- أكد مسؤول حكومي، يوم الاثنين، أن أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ستنخفض مع قرار البنك المركزي بزيادة الحصة الاسبوعية للمصارف وشركات الصرافة والتوسط، لافتا الى ان الانخفاض سيتضح تأثيره الأسبوع المقبل.

وأبلغ المسؤول في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “سعر صرف الدولار سيتراجع خلال الايام المقبلة في الأسواق المحلية، وسيكون تأثيره مع بداية الأسبوع المقبل”، مبيناً أن “شركات الصرافة ستقوم بالتقديم على حصتها من الدولار اليوم الاثنين من خلال إيداع المبالغ النقدية بالأمانات الخاصة بكل شركة ويتم تسليمها للبنك المركزي على أن يتم تسليم هذه الحصة من الدولار خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه ومنصبه، أن “قرار البنك جاء لتقليل الفجوة بين سعر البنك المركزي، وبين أسعار الدولار في الاسواق المحلية او ما تعرف بالسوق السوداء”، متوقعاً “انخفاض الدولار إلى مستوياته السابقة التي كانت بحدود 147 ألف دينار مقابل 100 دولار”.

وقرر البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، زيادة حصة المصارف وشركات الصرافة والتوسط المالية من الدولار وذلك لخفض سعر الدولار في الاسواق المحلية بعد ارتفاعها امس الاحد الى اكثر من 150 الف دينار مقابل 100 دولار.

وأوقف البنك 14 مصرفا عن دخول المزاد بعد العقوبات الأمريكية التي وضعتها على هذه المصارف نتيجة تهريبها للعملة.

يذكر أن البنك المركزي يقوم ببيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من اجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا وجود فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك على مر هذه السنين.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

القانونية النيابية : سنتابع ملف فوضى منح الجواز الدبلوماسي

اخبار العراق

مجلس : العراق بالمرتبة الثلاثين من بين اكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب

اخبار العراق

نائب : الجيش العراقي ليس بمستوى توفير الحماية والدفاع عن البلاد

اخبار العراق

احصائية : التبادل التجاري بين العراق وفرنسا أقل من 1.5 مليار دولار

اخبار العراق

لجنة : صعوبة انجاز الموازنة بسبب النزاع حول ملف النفط مع كردستان

اخبار السعودية

رسميا.. السعودية تفوز بتنظيم كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

القانونية النيابية : سنتابع ملف فوضى منح الجواز الدبلوماسي

اخبار العراق

مجلس : العراق بالمرتبة الثلاثين من بين اكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب

اخبار العراق

احصائية : التبادل التجاري بين العراق وفرنسا أقل من 1.5 مليار دولار

اخبار العراق

لجنة : صعوبة انجاز الموازنة بسبب النزاع حول ملف النفط مع كردستان

اخبار السعودية

رسميا.. السعودية تفوز بتنظيم كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

اخر الاخبار

انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

بيان : حصة إنتاج العراق من النفط سيبلغ 4.431 مليون برميل يوميًا

اخبار العراق

بيان : حصة إنتاج العراق من النفط سيبلغ 4.431 مليون برميل يوميًا

اخر الاخبار

واتساب تعمل على تطوير 21 رمز تعبيري “إيموجي” جديد

اخر الاخبار

محاولة اغتيال حسين فهمى فى مسلسل “عودة البارون”

اخبار قطر

رئيس الإمارات يبدأ اليوم زيارةً رسمية إلى قطر

اخر الاخبار

صحيفة : رونالدو طالب يوفنتوس مبلغ 19.9 مليون يورو كمستحقات متأخرة

اخر الاخبار

ترامب يتعرض لانتقادات واسعة بعد مطالبته الاستغناء عن الدستور

اخر الاخبار

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في دور ال 16 من كأس العالم 2022

اخر الاخبار

مدرب البرازيل : نيمار جاهز للمشاركة أمام كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

بسبب الإجهاد الشديد.. اخصائي يحذر من حدوث نوبة قلبية

اخر الاخبار

خبير : اوكرانيا ستواجه نقصا في المنتجات بسبب القيود على النفط الروسي