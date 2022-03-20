مسؤولة أوكرانية: روسيا وأوكرانيا نسقتا 7 ممرات إنسانية اليوم

المستقلة /- أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشيوك، أن روسيا وأوكرانيا نسقتا فتح 7 ممرات إنسانية للسكان، اليوم الأحد.

وقالت في بيان فيديو: “تم تنسيق 7 ممرات إنسانية اليوم”.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح ممر إنساني من منطقة دونيتسك، وخاصة من ماريوبول، إلى زابوروجيه، مضيفة: “ستنتظر حافلات سكان ماريوبول في الساحة أمام المجمع الرياضي المحلي في بيرديانسك من الساعة 9:30 (10:30 بتوقيت موسكو)، ومن المقرر مغادرتها إلى زابوروجيه في الساعة 11:00 (12:00 بتوقيت موسكو). وفي بيرديانسك سيتم التزويد بالوقود للسيارات الخاصة لسكان ماريوبول الذين ينتقلون على طول الطريق إلى زابوروجيه. كما تم تنظيم النقل إلى بيرديانسك وزابوروجيه لسكان ماريوبول الذين سيصلون إلى قرية مانغوش”.

وتابعت أن الممرات الإنسانية ستعمل أيضا لإخراج المدنيين من ضواحي كييف وخاصة من قريتي بوبريك وتاراسوفكا إلى قرية بروفاري، ومن مدينة بوروديانكا إلى مدينة بيلايا تسيركوف.

كما قالت: ” سيتم إرسال شحنات إنسانية من مدينة خاركوف إلى مدينة فولتشانسك وقريتي روغان ونوفايا روغان”.

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