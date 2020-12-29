مزاد العملة :زيادة الشراء لتعزيز الارصدة في الخارج وضعف المبيعات النقدية

المستقلة .. اظهرت بيانات مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي ارتفاعا في الشراء عن الايام الماضية، التي تلت قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ولكنها بقيت دون حجم التعاملات في الاشهر الماضية.

واظهرت البيان التي نشرها البنك المركزي على موقعه في شبكة الانترنت أن اجمالي المبالغ التي تم بيعها بلغت 15.047.993 مليون توزعت على تعزيز الارصدة في الخارج بمبلغ 14.847.993 مليون ،فيما لم تتجاوز المبيعات النقدية 200.000 الف.

ويرجع هذا الى عدم مجازفة المصارف وشركات الصيرفة في شراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الجديد البالغ 1464 ديالرا للدولار الواحدن فيما قيمته بالسوق المحلية لم تتجاوز 1430 دينارا للدولار الواحد.

وتشير البيانات الى ان عدد المصارف التي شاركت في المزاد لتلبية الطلبات النقدية لم تتجاوز 2، وهي ذات المصارف التي بقيت مستمرة بشراء الدولار للايام الماضية، فيما بلغت عدد المصارف المشاركة لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 8، مما يؤشر على ان اغلب مشتريات المزاد من الدولار تذهب اغلى خارج البلد.\

في الوقت الذي احجمت شركات الصيرفة عن المشاركة في المزاد بسبب الفارق بين سعر البيع الذي يعتمده البنك المركزي والسعر المتداول في السوق المحلية، وهو امر لم يحدث سابقا.