مرور الانبار تضع خطة لحل الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث في المحافظة

المستقلة/- وضعت مديرية مرور محافظة الانبار خطة جديدة لحل الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث في المحافظة.

وقال مدير المديرية، اللواء ليث الراوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان مديريته وضعت خطة مستقبلية تتضمن التنسيق مع مديريات البلديات لانشاء جسور وانفاق، مشيرا الى ان الخطة تتضمن ايضا نصب اشارات ضوئية في التقاطعات المهمة والمدن الرئيسة للمحافظة وخاصة في الفلوجة والرمادي وبعض الاقضية الاخرى.

واوضح ان المديرية حددت نصب اشارات ضوئية في ما لايقل عن تقاطعين في كل قضاء، كاشفا عن المباشرة بنصب هذه الاشارات، بعد انتهاء اعمال اكساء الطبقة الثانية في الفلوجة والرمادي كما حصل في مركز المحافظة.

وتابع الراوي انه في كل مناسبة وخصوصاً الاعياد تكون هناك خطط تنفذ بالتنسيق مع الدوائر الامنية والخدمية لتحقيق نظام مروري يتضمن زيادة الانتشار، لمنع حصول اختناقات مرورية فضلا عن تحقيق انسيابية عالية في التقاطعات في المدن الرئيسة وعلى الطرق الخارجية.

ونوه بوجود مشاركة فاعلة وتنسيق عال مع اقسام وزارة الداخلية لتزويدهم بقاعدة معلومات خلال 24 ساعة في حال حصول او وجود اي اشتباه في المركبات او الاشخاص سواء في المحافظة او باقي المحافظات الاخرى، لافتا الى ان التنسيق يسهم باتخاذ اجراءات سريعة ورادعة تجاه المشتبه بهم او كل من تسول له نفسه الاخلال بالامن.