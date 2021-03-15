مركز ميسان لغسيل الكلى يستقبل أكثر من (799) مراجع خلال شباط الماضي
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان، الاثنين، عن استقبال مركز ميسان لغسيل الكلى في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي (799) مراجع خلال شهر شباط الماضي .
وقال مدير المركز د. جميل حمدي محمد ، أن المركز أستقبل (799) مراجعا في شهرشباط الماضي ،مشيرا الى ان الخدمات الطبية والصحية تقدم لهم مجاناً .
واوضح محمد ان المركز يستقبل يوميا من 30 الى 35 مراجع ، مبينا انه يعمل على جلسات غسيل الكلى بأحدث الاجهزة الطبية.
وذكر أن المركز يعمل بثلاث وجبات وعلى مدار 24 ساعة .لتقديم افضل الخدمات للمراجعين .
التعليقات مغلقة.