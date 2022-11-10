مركز مترو يطالب بتمييز الاحكام القضائية بحق الناشطين

المستقلة/- طالب مركز ميترو بتمييز الاحكام القضائية التي صدرت بحق أثنين من المراهقين بتهمة “أثارة العنف” أثناء المظاهرات عام 2020 في قضاء كلار.

والمراهقان الذين صدرت الاحكام عليهم بالسجن 4 سنوات، هم (عبدالله هيوا فاتح) 17 سنة، و (صابر احمد محمد) 19 سنة، بتهمة التحريض على اعمال العنف في المظاهرات التي انطلقت في شهر آب عام 2020 في قضاء كلار.

وفي ذلك الوقت الذي انطلقت فيه المظاهرات في قضاء كلار عام 2020 للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب وحل مشاكل مواطني القضاء، كان صابر احمد محمد يبلغ (17) عاماً، بينما كان عبدالله هيوا فاتح يبلغ ال (15) عاماً، لذلك تم تحويل ملفهما الى محكمة الاحداث، بتهمة حرق جزء من بناية قائمقامية كلار وتضرر احد السيارات الموجودة في المكان.

واستندت المحكمة في قرارها على المادة 342 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة كل من أشعل ناراً عمداً في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكاً له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر).

وكان مجموعة من المتظاهرين قد توجهوا الى امام مبنى قائمقامية قضاء كلار، عصر يوم 22 آب عام 2020، واضرموا النار في جزء من البناية، مما ادى الى ضرر بها اضافة الى تضرر احد السيارات الموجودة في المكان.

وحسب اخبار بثها راديو دنك ( وهو راديو مستقل في كلار)، أن اهالي المحكومين قد قدما طلباً لتمييز القرار القضائي بالحكم عليهما بالسجن 4 سنوات.

وطالب مركز ميترو محكمة الاسئناف، بتغيير هذه الاحكام القضائية بحقهم، وان تضع محكمة الاستئناف بنظر الاعتبار، انه في بعض الاحيان يكون استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الامنية يساهم في أثارة الناشطين المدنيين وزيادة توترهم.

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