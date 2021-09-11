مركز كالاويش يقيم مؤتمر القمة الثقافي في السليمانية

المستقلة/- زينب النعماني/..اقام مركز كلاويش الثقافي مؤتمر القمة الثقافي في السليمانية ، لترسيخ الحوار الديمقراطي ومّد الجسور بين مكونات المجتمع العراقي ، تحت شعار معا نحو حركة ثقافية تنويرية معاصرة ، شملت جلسات ومحاور ثقافية متنوعة ، بمشاركة عمالقة الفن والثقافة والإبداع عراقيا وعربيا .

وتضمنت الجلسات محاور بارزة قدمت من الدكتورة ابتسام إسماعيل ، والأستاذ ملة بختياري ، والفنان الموسيقار وسفير اليونيسكو للثقافة في العراق نصير شمه ، والدكتور عبد الحسن شعبان ، وبعض الشخصيات الأكاديمية والثقافية .

وشارك في المؤتمر الثقافي بعض الوزراء الحاليين والسابقين في إقليم كوردستان العراق ، وأكد الأستاذ ملة بختياري أهمية دور المرأة في بناء المجتمع ، وان المؤتمر سيكون بداية لمؤتمرات وندوات ثقافية ونقاشية تصب في تعزيز الأخوة الكورية العربية ، من أجل تحقيق الديمقراطية في العراق ، وأهمية تحقيق طموح ومطالب الأخوة الأكراد وحقوقهم الدستورية ، وأن المؤتمر سيكون مّد لجسور ومؤتمرات في مختلف محافظات الوسط والجنوب .

وألقى ممثل وزير الثقافة بالحكومة الاتحادية ، كلمة أكد على تعاون ودعم الوزارة لكل البرامج الثقافية التي تخدم المجتمع العراقي ، كما قدم السفير الفلسطيني نظمي حزوري مداخلة ، بالنيابة عن الشخصيات الدبلوماسية العربية الحاضرة في المؤتمر ، داعماً ومسانداً لجهود القائمين على اقامة المؤتمر .

وتحدث الفنان نصير شمه ، عن أهمية دور الفن في تحقيق السلام وإيصال الرسائل الإنسانية للشعوب .

وقد أغنى المشاركات والمشاركون في المؤتمر ، توصيات ونتائج في غاية الأهمية في خلق حوار سليم يصب في تعزيز العلاقة الكورية والعربية وتوعية الجيل الحالي والنهوض بالواقع الثقافي والفني .