مركز علاج الأورام في ميسان يستقبل 970 مراجعا خلال شهر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، عن استقبال مركز الشفاء لعلاج الاورام 970 مراجعا خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وقال  مدير مركز الاورام في ميسان د حيدر سعدون لـ(المستقله) ان المركز يقدم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية كافة عبر اشراف طبي مستمر من الملاكات الصحية وبصورة مستمرة طيلة ايام الاسبوع وخلال العطل الرسمية.

واكد سعدون أن جميع الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمرضى السرطان من تذاكر وتحاليل ورنين ومفراس هي خدمات مجانية.

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