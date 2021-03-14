مركز حقوقي يحذر من الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية

المستقلة /_سرى جياد/ حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان من الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية، الا بعد اشباعه بالمناقشات المستفيضة مع اصحاب العلاقة والاختصاص.

وقال الرديني ان قانون المحكمة الاتحادية هو القانون الاهم بالبلد بعد الدستور،مشيراً بانها صاحبة الاختصاص الحصري بالنظر بدستورية القوانين والقرارات الحكومية .

وبين بان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباته للجميع،لذا يجب ان يكون قانونها رصين ولا يمرر بالسرعة التي يعتزم البرلمان اقراره فيها، بعيدا عن الجهات المختصة بهذا الشان وهو مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين و المختصين من الاكاديميين .