مركز تسويقي في الناصرية لبيع بيض المائدة المدعوم

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية زراعة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن افتتاح مركز تسويقي للبيع المباشرة لبيض المائدة وباسعار مدعومة في مدينة الناصرية .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المركز يقوم ببيع الطبقة الواحدة من البيض بخمسة آلاف دينار ، وهو اول مركز تفتتحه حقول دواجن الناصرية في المحافظة وباشراف زراعة ذي قار قسم الثروة الحيوانية “.

واشار الى ان ” افتتاح المركز جاء في اطار مساعي مديرية زراعة ذي قار للحد من ارتفاع اسعار بيض المائدة والحفاظ على استقرارها في الاسواق المحلية “.