مركز “بيت خبرة” يبحث أنشاء تصاميم مشاريع كبرى  في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء ، إن المحافظة بحثت مع المركز الاستشاري للخدمات التخطيطية والمعمارية “بيت خبرة” المعتمد من نقابة المهندسين المصرية  أنشاء تصاميم مشاريع كبرى في مجال الطرق والأنفاق والطاقة الشمسية .

وقال ممثل المركز ايهاب الاعسم في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) بحثنا “مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي خلال اللقاء  مجال الاستشارات والتصاميم والتنفيذ لإنشاء مشاريع كبرى في المحافظة “.

وأضاف إن “المركز قام بأعمال وتنفيذ مشاريع كبرى في عدد من الدول في مجال الطرق ،  والأنفاق  ، والبنى التحتية  ، ومحطات الطاقة الشمسية “.

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