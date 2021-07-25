مركز انعاش الاهوار يطالب الحكومة بتنفيذ 50 محطة تحلية مياه

المستقلة /- دعا مركز انعاش الأهوار والاراضي الرطبة الحكومة الى الاسراع بتوفير السيولة المالية لتنفيذ مشروع يتضمن 50 محطة تحلية مياه في قرى الاهوار ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، نافيا الاخبار التي تتحدث عن وجود هجرة للسكان ونفوق الثروة السمكية.

وقال مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار التابعة للمركز عدنان الموسوي في تصريح صحفي لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة،إن “عدم توفر السيولة المالية حال دون تنفيذ مشروع إنشاء خمسين محطة تحلية مياه الذي يسهم باستقرار سكان الاهوار ويحد من هجرتهم”.

واضاف أن “التأخر بتنفيذ هذا المشروع ألقى بظلاله على حياة السكان المحليين، كون المياه تعد أهم مقومات الحياة بالنسبة لسكان الاهوار”، بينما اعرب عن امله في ان “تحظى مناطق الاهوار وسكانها بدعم حقيقي من الحكومة الاتحادية، وتلبية الاحتياجات الاساسية للحفاظ على المنطقة واستقرار سكانها المحليين.

ونفى مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار صحة التقارير التي تتحدث عن هجرة واسعة للسكان المحليين ونفوق الاسماك مؤكدا أن “التصاريف المائية الواصلة عن طريق نهر الفرات بلغت 161 مترا مكعبا في الثانية خصص منها 135 مترا مكعبا في الثانية للاهوار موزعة بين الاهوار الوسطى وهور الحمار، اضافة الى المياه التي تصل عن طريق مشروع قناة المصب العام البالغة 17 مترا مكعبا في الثانية”.

وبين أن “هذه التصاريف كفيلة بديمومة الحياة في الاهوار وتلبية احتياجات السكان”.

واقر مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار بوجود تغير مناخي بسبب انخفاض مناسيب مياه الامطار من المؤكد انه انعكس على طبيعة الاهوار والقى بتأثيره على بعض الجوانب المهمة في حياة السكان إلاّ انه اكد ان هناك نجاحا في السيطرة على هذه التداعيات”.

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