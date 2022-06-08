مركز انعاش الاهوار يبحث الحصص المائية الواصلة لهور ام نعاج 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..استقبلت مديرية الموارد المائية في ميسان، الأربعاء، معاون المدير العام لمركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان معاون المدير العام لمركز إنعاش الأهوار حسين فارس كاطع، بحث مع مدير الموارد المائية في ميسان علاء الساعدي، و مدير مشروع إنعاش الأهوار في ميسان سلام سعدون الموسوي، في إجتماع حضره رؤساء الاقسام والشعب المعنية في المديرتين، الحصص المائية الواصلة للأهوار والمشاكل والمعوقات التي تحول دون وصولها.

واشار الى تأكيد التعاون المشترك بين ملاكات المديريتين من خلال لجان مشتركة في تحقيق جدولة الرشن، ومتابعة التجاوزات، والرصد المشترك، والتي ترمي لتقليل الضائعات وتجنب الهدر في الإطلاقات المائية الواصلة لهور الحويزة “بركة أم نعاج”.

وفي سياق ذو صلة تواصل الموارد المائية في ميسان جولاتها المسائية و الليلية لمتابعة تطبيق جدول المراشنة في القاطعين الشمالي والجنوبي؛ بغية تحقيق العدالة في التوزيعات المائية.