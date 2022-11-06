مركز النهرين يجمع  اليونسكو والصحفيين للتتداول بالقضاء والصحافة وحرية التعبير

المستقلة/- رحيم الشمري/.. ناقش نخبة من الصحفيين والاعلاميين وقانونين المطالب المتبادلة بين سلطة القضاء وسلطة الصحافة ، ضمن مشروع اليونسكو ، كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب ، المرحلة الثانية بالشراكة مع السفارة الهولندية في العراق ، والذي تنفذه منظمة اليونسكو في العراق بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ومنصة مؤسسة نما للتدريب الاعلامي .

واستضاف مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي ، طاولة نقاش تخصصية في دراسة نتائج استبانة اليونسكو ، حول “كيفية تحسين الفهم المتبادل بين القضاء والصحفيين”، على خلفية اعتراضات كثيرة ومطالب من الصحفيين والاعلاميين العراقيين ، للتخفيف من حدة الملاحقات القضائية كما يصفونها في الاستبانة ، التي تضمنت جملة توصيات لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتنسيق الجهود المتبادلة .

واتفقت الآراء والتوصيات على اهمية ضمان ممارسة إعلامية مهنية بعيدة عن التشهير ، وبالمقابل تنفيذ اجراءات قضائية مرنة ومراعية لمعايير حرية التعبير عن الراي ، واستمرار جهود اليونسكو وهيئة الاعلام والاتصالات ادارتا النقاشات ، بالتعاون مع جهات أخرى مدنية وحكومية تمهيدا لعقد جلسات أخرى وورش عمل مع السلطة القضائية ، تقدم خلالها ورقة عمل تكون قاعدة الدليل توجيهي للقضاء المراعي لحرية التعبير عن الراي .

ويكون الدليل بمثابة مرجع استئناس جامع للمصادر الدولية والوطنية من قوانين وبنود اتفاقيات دولية وبروتوكولات ، مضاف إليها الإجراءات القضائية المحلية التي اعتمدت في مساقات عمل محاكم النشر السابقة والمشكلة حديثا ، إضافة إلى أنه سيكون دليلا تدريبيا للصحفيين والاعلاميين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي ، يساعدهم في تجنب الملاحقات القضائية والمسألة القانونية كما ويعزز من ثقافتهم القانونية ، باطار حرية التعبير عن الراي وحرية الصحافة.

وثمنت اليونسكو انفتاح مجلس القضاء الأعلى على جهودها في تعزيز الحوار المتبادل ، منوهة الى أن رئيس السلطة القضائية في العراق ،ابدى تعاونا فريدا من خلال توجيه محاكمه وتحديدا محاكم النشر للتعاون والعمل من أجل تعزيز حرية التعبير عن الراي بما يدعم المناخ الديمقراطي بالبلد.

وازاء مطالب الصحفيين والاعلاميين يعكف خبراء المنظمة على انضاج ورقة مفاهيم اساسية توجه للجهات التنظيمية والتشريعية والسلطة التنفيذية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ، بالتعاون مع السلطة القضائية تشذب من الفوضى السابقة وتقنن مسارات حرية التعبير عن الراي ، وتمييزها عن حدود التشهير والتسقيط والتضليل الاعلامي .