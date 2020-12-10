مركز الناصرية للقلب ينقذ حياة طفلة بعمر 15 يوما

المستقلة /حيدر حسين المشرف/.. أنقذ فريق طبي متخصص في مركز الناصرية للقلب حياة طفلة تبلغ من العمر 15 يوما، بإجراء عملية تداخل قسطاري طارئة ومعقدة.

وقال بيان صادر عن المركز تلقت (المستقلة) نسخة منه ان ” الطفلة تعاني من مرض يعرف بانعكاس الشرايين الرئيسية في القلب وهو يصيب نسبة كبيرة من الاطفال، يؤدي الى انخفاض متدني في نسبة اوكسجين الدم وصعوبة في التنفس “.

وذكر ان ” العملية استغرقت مدة ساعتين تمكن الفريق الطبي من اصلاح التشوه بالتداخل القسطاري، ورفع نسبة اوكسجين الدم من 33% الى 70 %، وان الطفلة بصحة جيدة واختفاء معظم الاعراض ومنها صعوبة التنفس، فيما ستجرى لها في وقت لاحق عملية قلب مفتوح لإصلاح الشرايين المعكوسة “.

واشار الى ان ” الفريق الطبي ضم الطبيب جاسم الخالدي اختصاص أمراض القلب للأطفال، والطبيب طلعت علي الجراح اختصاص امراض القلب للأطفال، والطبيب حسن اختصاص التخدير، بالإضافة الى الملاكات الطبية والتمريضية العاملة في صالة قسطرة الاطفال التقني انس عبد الكاظم ، و م . تخدير احمد صابر، و م. فني حازم.