مركز الناصرية للقلب يجري عملية نادرة لمريضة من محافظة ميسان

المستقلة /حيدر حسين المشرف /..اجرى فريق طبي في مركز الناصرية للقلب ، عملية جراحية نادرة ومعقدة لمريضة من محافظة ميسان .

وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق طبي بقيادة جراح القلب الطبيب سلوان قحطان تمكن من اجراء عملية معقدة ومهمة لمريضة من محافظة ميسان تبلغ من العمر 32 عاما ، تعاني من اضرار في ثلاثة صمامات في القلب “.

وتابع ان ” الفريق استبدل الصمامين الابهر ، والاكليلي ، وتصليح الصمام الثلاثي في عملية نادرة تتطلب مهارة استثنائية في الجراحة “.

واشار الى ان ” حالة المريضة مستقرة وترقد في العناية المركزة تحث اشراف ومتابعة خبراء العناية القلبية الفائقة “.