مركز أميركي: 2021 سجل أكبر عدد للوفيات بتاريخ الأمة

المستقلة /- قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إن عدد الأمريكيين الذين ماتوا في عام 2021، أكثر من أي عام آخر في تاريخ الأمة.

وأظهرت البيانات المنشورة حتى نهاية الربع الثالث من العام أن معدل الوفيات بلغ 1058.8 لكل 100 ألف أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ تقريبا عن فترة الـ12 شهرا من العام السابق، وقفزة بنسبة 21٪ عن عام 2019.

يعني المعدل المتزايد أن ما يقرب من 3.5 مليون أمريكي ماتوا في الأشهر الـ12 التي انتهت في سبتمبر 2021، وهو أعلى رقم للوفيات تم تسجيله على الإطلاق في الولايات المتحدة في عام واحد.

وحسب البيانات فإن فيروس كورونا كان مسؤولا عن أكثر من حالة وفاة واحدة من بين كل 10 حالات وفاة في الولايات المتحدة العام الماضي، يليه الوفيات الناتجة عن مرض الكبد والسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

 

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