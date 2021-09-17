مرض الحمى النزفية يضرب العراق.. التفاصيل

المستقلة /- أفادت السلطات المحلية في نينوى، بتسجيل ثاني إصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير الطب البيطري في نينوى عدي العبادي، إن المحافظة سجلت إصابة ثانية بالحمى النزفية لمربي مواشي في قضاء الحمدانية.

وأضاف العبادي، أنه تم تأكيد إصابته بعد ظهور نتيجة الفحص علما أنه محجور منذ عدة أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية في نينوى تسجيل إصابة بالحمى النزفية لشخص يعمل جزاراً في الموصل وتوفي إثر المرض.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

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