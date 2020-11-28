مرصد حقوقي يحمل الكاظمي مسؤولية مقتل المتظاهرين

المستقلة /- حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مسؤولية قتل المتظاهرين المحتجين، وطالبه بعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية.

وقال المرصد في بيان صحفي: “على الكاظمي عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية”، مبيناً أن “الحكومة العراقية أضعف من أن تحمي المحتجين وغير قادرة على إبعاد الخطر عنهم”.

وأضاف، “يتحمل الكاظمي مسؤولية قتل المحتجين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كما لم تصدر منه حتى الآن أي خطوة لمنع تمادي القتلة في استهداف المحتجين”.

وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الكاظمي بـ”عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية”.

ويوم أمس قتل سبعة محتجين وجرح نحو 50 آخرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، خلال اشتباكات بين معتصمين ومتظاهري التيار الصدري.