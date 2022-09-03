مرشح لرئاسة الجمهورية يقدم خارطة طريق لمعالجة الازمة:

المستقلة/- اكد المرشح لرئاسة جمهورية العراق خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني أن الحوار هو المخرج لإعادة البناء على أسس صحيحة مقدما خارطة طريق من ثلاثة نقاط أساسية.

وقال الحسني في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “بحِسّ المسؤولية تجاه الوطن الحبيب، يسعدني أن أطرح ملامح المبادرة تطمح إلى تقديم تصورا بديلا لحل الأزمة السياسية والإجتماعية الراهنة”.

وأشار الى “إنّ التشخيص السليم للأسباب الحقيقية للمشكلة أو للمرض يشكل ضمانا لإختيار العلاج المناسب وتأمين السلامة على مدى البعيد”. مبينا ان “القيادات السياسية يشبه دورها أحيانا دور ذلك الطبيب المنقسَم بين ضرورية الإستجابة إلى مطالب الموقف (مثل إنهاء الإنسداد السياسي سريعا) وبين المسؤولية العليا لضمان إستمرار الصحة على الأسس الصحيحة، أي ضمان الهدوء والإستقرار في المجتمع”.

وشدد على أن الأزمة السياسية “غير المسبوقة” التي يعيشها العراق تتطلب الحكمة العالية من قِبل القيادات السياسية، وذلك من أجل إيجاد التوازن بين الأمرين الحساسيين بشكل دقيق.

واعرب عن تصوره بأن أمام المشهد السياسي العراقي ضروريتين مختلفتين التي يمكن إيجاد الحلّ لهما بالتوازن والعدالة. ” في الكفة الأولى نرى الحاجة العاجلة إلى إنهاء الإنسداد الذي يمنع تشكيل المؤسسات السياسية والسيادية (رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء). لكن في الكفة الثانية توجد أيضاً ضرورية إعادة بناء الحوار السياسي من أسسه، وكذلك إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”

واقترح تبني خارطة الطريق “ذات أبعاد ثلاثة” تتضمن أولا إطلاق الحوار الوطني الموسّع الشامل بين جميع الأطراف وذلك بالإدارة الفعالة والماهرة من رئيس الجمهورية الجديد. ومن أجل ضمان جودة ونجاح مثل هذا الجهد، يوصى إختيار رئيس الجمهورية من الشخصية المحايدة المستقلة ذات الطابع الوطني، المتوازنة والقريبة من جميع الأطراف، والتي في نفس الوقت تتميز بالمهارات العملية والعلمية والدبلوماسية العالية.

والخطوة الثانية تشكيل مجلس الوزراء “لتنفيذ الخدمات” الذي يتميز بفريق علمي وعملي وفنّي، وذلك من أجل ضمان إستمرار وتحسين مستوى تقديم الخدمات، إلى حين إكمال أعمال الحوار الوطني الذي سيسمح بتشكيل الكابينة السياسية كالمعتاد. وإذاً سوف تكون تلك الكابينة مستقرة بفضل وجود المخرجات الإيجابية نتيجةً لذلك الحوار.

اما البعد الثالث فيتمثل بتركيز رئاسة الجمهورية الجديدة على فتح الحوار الدولي المجدّد مع دول الجوار ومع الدول الكبرى بهدف تأمين التوازن في العلاقات الدولية، ومن أجل توجيه الطاقات الدولية إتجاها مناسبا ومفيدا للعراق. ومن خلال تأسيس الثقة والإطمئنان مع الأطراف الدولية، سيهدف ذلك الجهد إلى ضمان التصدي عن التدخلات الخارجية السلبية وإلى تخفيف الضغط على بلدنا الحبيب.

وأوضح الحسني بأنه “منذ فترة أركز على تطوير الآليات الإدارية والقانونية والدبلوماسية اللازمة للتطبيق السلس لمثل هذه خارطة الطريق. والتي تتميز أيضاً عن غيرها بأنها مبنية على التحليل العميق، في ظل المنهج العلمي للإستشراف المستقبلي، وتقدم حلّا من شأنه أن يوحد بيت العراق السياسي ويرضي جميع الأطراف ويضمن حقوقهم ويعالج مخاوفهم. كل ذلك دون جعل أي جهة معنية رئيسية طرفا خاسرا، بما يؤمّن إستمرارية الهدوء والتعاون بين الأطراف”.

وكشف عن سعيه إلى عقد اللقاءات مع الأطراف السياسية والأخرى المعنية ومع الكتل النيابية من أجل مناقشة هذا المقترح.