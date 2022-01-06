مرشح فائز يرجح.. الجلسة الأولى لمجلس النواب ستبقى مفتوحة

المستقلة /- رجح المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الخميس، أن تبقى جلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحة، مؤكداً أن رئاسة البرلمان لن تحسم بجلسة واحدة.

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الكتل السياسية لم تتفق الى هذه اللحظة خارج مجلس النواب فمن المستبعد أن يحسم المنصب بالجلسة الأولى”، مشيرا الى “عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية سيجعل جلسة البرلمان مفتوحة “.

وأضاف، انه “لم يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه من الجلسة الأولى كون الكتل السياسية لم تتفق فيما بينها على ترشيح اسم للمنصب”.

وكان الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني أعلن في وقت سابق، عن اكتمال جميع الإجراءات لعقد جلسة مجلس النواب الأولى بدورته الخامسة في موعدها المحدد صباح يوم الاحد المقبل.

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