مرشحة توفيت منذ شهرين.. وفازت بانتخابات العراق

المستقلة /- لعل من أغرب ما صادفته الانتخابات النيابية التي شهدها العراق يوم الأحد الماضي، فوز نائبة متوفاة منذ شهرين. لكن هذا ما حصل بالفعل!

فقد ضجت الأوساط العراقية على مدى الأيام الماضية بفوز المرشحة، أنسام مانوئيل عن محافظة بغداد، حاصدة 2397 صوتاً، على الرغم من وفاتها قبل نحو شهرين إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفيما هب البعض إلى أخذ تلك الواقعة حجة من أجل التشكيك بنزاهة الانتخابات، نشرت عائلة أنسام توضيحا على صفحتها على فيسبوك موضحة كافة التفاصيل. وأشارت إلى أن “المرشحة الراحلة” كانت أعلنت سابقا خوضها الانتخابات بشكل مستقل، إلا أن المرض أعياها في أغسطس الماضي.

إلى ذلك، أضافت رقدت في المستشفى لأكثر من 35 يوماً ثم فارقت الحياة. إلا أن بعض محبيها الذين علموا برحيلها، أبوا إلا أن يصوتوا لها، في خطوة تقدير لمسيرتها.

فيما انتخبها البعض الآخر، لعدم علمه بوفاتها.

يذكر أنه من الناحية القانونية يفترض أن يحل مكانها، من أتى في المرتبة الثانية بعدها في هذا المقعد بعدد الأصوات.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة بغداد كانت سجلت أدنى نسبة مشاركة في التصويت، بحسب ما أظهرت أرقام المفوضية العليا للانتخابات.

إذ بلغت نسب المشاركة في بغداد الرصافة 31% فقط، وفي بغداد الكرخ 34%، وهي أرقام متدنية نسبيا لاسيما في العاصمة.

فيما أعلنت أمانة مجلس الوزراء أن 97 امرأة فزن في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة في عموم العراق.

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