مراهق يعتدي على مسن .. وهذا ما حدث لاحقا – فيديو

المستقلة /- لم يكن يعلم هذا المسن أن خطوة بسيطة نفعلها جميعاً داخل مصعد ستتسبب له باعتداء لا يوصف.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر اعتداء مراهق في تايوان على مسن، لأنه ضغط زر المصعد دون أن ينتبه لأصدقاء المعتدي يهمّون بالدخول.

** اعتداء مرتين

فما كان من المراهق إلا أن شتم المسنّ وأوسعه ضرباً، ولم يكتفِ بذلك بل انتظره حتى خرج من المبنى وعاود الاعتداء عليه ثانية، وفقاً لما أظهرته كاميرات مراقبة مثبّتة بالمكان.