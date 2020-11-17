مراهق يبيع كليته ليشتري “آيفون” في خسر الأخرى

المستقلة /… أقدم مراهق صيني على بيع كليته بطريقة غير قانونية بغية شراء هاتف آيفون، لكنه دفع الثمن غاليا بعدما أصبح طريح الفراش.

وبحسب موقع “يونيلاد”، فإن الشاب وانغ كان يبلغ من العمر 17 عاماً عندما قرر بيع كليته في السوق السوداء مقابل ما يعادل 3200 دولار أمريكي من أجل شراء آيفون وجهاز آيباد.

وأراد المراهق الذي يعيش مع عائلته في واحد من أفقر مقاطعات البلاد فقرا، ولكنه لم يملك ما يكفي من المال، ليتلقى رسالة ذات يوم عبر الإنترنت بإمكانية بيع كليته مقابل 20000 يوان. .

وقال شانغوان في تصريحات تلفزيونية، إنه خضع لعملية جراحية غير قانونية في مقاطعة هونان الوسطى لإزالة كليته اليمنى وتسليمها إلى متلق مجهول.

وعندما عاد إلى المنزل بأجهزته الجديدة، شعرت والدته بالريبة وأجبرته على الاعتراف بما فعله، والتي شعرت بأن “السماء انهارت على منزلها”.

وأصيب شانغوان، وهو الآن في الخامسة والعشرين من عمره، بعدوى في كليته المتبقية جراء الظروف غير الصحية التي أجرى فيها العملية، وبات الآن طريح الفراش، ويعاني من قصور كلوي ويتعين عليه الخضوع لغسيل الكلي كل يوم لتطهير دمه من السموم.

وبعد إلقاء القبض على المتورطين في عملية العملية، جرى منح أسرة الشاب نحو 300 ألف دولار تعويضا عما أصابه.( النهاية)