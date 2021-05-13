مذيع يعلن وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ

المستقلة /- أعلن “ألاستير كامبيل” مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، يوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل “فيني جونز”.

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:”تحدثنا كثيراً عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث” أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك المذيع ألاستير الموقف وقال معتذراً، وقال:”أيمكنني أن أقول شيئاً، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع”.

 

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